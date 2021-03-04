В ГД не поддержали идею о выплате 13-й зарплаты женщинам 8 Марта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Госдуме не поддержали предложение о выплате 13-й зарплаты женщинам в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова.
"Что касается предложения "Коммунистов России" – по-моему, это популизм. В таком случае можно выплачивать 13-ю зарплату и к 23 февраля. 13-я зарплата – это всегда была премия к концу года. У нас исторически был именно такой порядок выдачи 13-й зарплаты – к концу года в виде премии", – сказал Вострецов.
Депутат при этом подчеркнул, что представители партии "Коммунисты России" могут направить свои предложения по данной теме в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, где этот вопрос обсуждается.
Ранее председатель ЦК партии Максим Сурайкин предложил законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам 13-ю зарплату в Международный женский день. По его словам, в этом случае Россия станет первой в мире страной, где женщины 8 Марта получают от государства подарочные в качестве социальной поддержки.
Он подчеркнул, что в среднем российские женщины зарабатывают меньше мужчин, как было и в СССР, но если тогда на предприятиях и в организациях этот праздник отмечался широко, то сейчас многие работодатели его игнорируют. Сурайкин добавил, что аналогичную меру можно также предусмотреть для работников-мужчин.
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