В Госдуме оценили идею сократить летом рабочее время для людей старше 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев назвал идею сократить рабочее время сотрудникам старше 60 лет в летний период неоднозначной. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, для организаций подобная инициатива представляет определенную трудность. Если в госучреждениях сократить рабочее время проще, то в частном секторе данное обязательство станет дополнительным затруднением.

"...здесь возникает но: мы прекрасно знаем, как сложно трудоустроиться или сохранить работу людям так называемого серебряного возраста, и, конечно же, заботясь о том, чтобы им было жить немного легче, надо принимать этот аспект во внимание", – подчеркнул Гутенев.

Депутат также отметил, что не на всей территории России летом бывает жарко. В качестве альтернативной меры он предложил прямое финансирование тех категорий, которые наиболее нуждаются.

Ранее сократить рабочее время для пожилых сотрудников летом предложил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Он подчеркнул, что подобная инициатива положительно бы сказалась на физическом и психологическом здоровье работников.

