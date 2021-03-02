В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

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В России упростили порядок оформления компенсационных выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает RT.

Теперь при обращении за такими выплатами гражданам не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию. Также им не придется собирать справки о смене места жительства подопечного.

В органы Пенсионного фонда эти данные будут поступать через федеральные информационные системы.

Ежемесячные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет.

Выплаты полагаются как членам семьи, так и приглашенным помощникам. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что в 2021 году увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам. По сравнению с прошлым годом, когда выплата составляла 322 190,40 рубля, в этом году размер такого пособия за 140 дней отпуска составит 340 795 рублей. При этом минимальная выплата предусмотрена в размере 58 878,4 рубля.

