Песков ответил на вопрос об индексации пенсий

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Никаких конкретных позиций по индексации пенсий пока не сформулировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока вопрос в правительстве. Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии", – приводит его слова РИА Новости.

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января были проиндексированы на 6,3%, в среднем они увеличились на 1 039 рублей. Эта индексация затронула 32 миллиона неработающих пенсионеров.

Ранее Минтруд подготовил проект постановления о повышении c 1 февраля пособий, выплат и компенсаций для некоторых категорий россиян.

Индексация может коснуться Героев России и Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, граждан, подвергшихся воздействию радиации, инвалидов, а также имеющих детей и некоторых других льготников.