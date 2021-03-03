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Общество

08:38

В ОП предложили сократить рабочее время летом сотрудникам старше 60 лет

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил сократить рабочее время в летний период для сотрудников старше 60 лет. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, эта мера позволила бы сохранить здоровье людей старшего возраста.

"В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы", – указал Хамзаев в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Представитель ОП подчеркнул, что работа в жаркие летние месяцы затруднена как с физической, так и с психологической точки зрения. По словам Хамзаева, существует риск повышенной усталости, стресса, теплового удара и иных проблем.

Накануне стало известно, что в России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Согласно новым нормам, снижается нагрузка на граждан по оформлению документов – необходимые сведения будут поступать в ПФР через федеральные информационные системы.

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