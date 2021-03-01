Сенатор Святенко: "Московское долголетие" стало важной частью социальной политики столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, координатор федерального партпроекта "Единой России" "Старшее поколение" в Москве Инна Святенко заявила, что проект "Московское долголетие" стал важной частью социальной инфраструктуры столицы.

"Созданная за три года в рамках "Московского долголетия" система познавательных, развлекательных, социализирующих, развивающих мероприятий для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет стала важной частью социальной инфраструктуры Москвы", – передает Агентство "Москва" слова Святенко.

Она подчеркнула, что повышение качества и продолжительности жизни горожан старшего возраста является общенациональной целью. По ее словам, Москва является успешным регионом, где подобная программа активно реализуется. Святенко отметила, что проект стал не просто способом развлечения, а необходимой мерой заботы о здоровье москвичей.

"Безусловно, ключевой идеей для "Московского долголетия" послужило то, что в любом возрасте жизнь человека может быть активной. Учитывая, что одна из стратегических целей России на ближайшее десятилетие – повысить среднюю ожидаемую продолжительность жизни до 80 и более лет, проекты вовлечения людей старшего возраста в активную физическую и интеллектуальную деятельность необходимы", – добавила Святенко.

Она отметила, что за все время существования проекта в нем приняли участие около 380 тысяч человек, многие из которых активно участвуют и в других программах. По ее словам, "Московское долголетие" стало для многих способом исполнения давних желаний.

"В период пандемии COVID-19, во время весеннего карантина занятия в рамках проекта были прекращены, но практически сразу выяснилось, что для многих участников этот элемент социализации был критически важен. Поэтому работа "Московского долголетия" возобновилась, как только это стало возможным, а во время осенних-зимних ограничений занятия не прекратились, а лишь перешли в онлайн-формат", – добавила сенатор.

В 2021 году планируют обучить более 1,3 тысячи сотрудников команды долголетия, а также спортивных тренеров Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Также готовится обучающий онлайн-курс для всех преподавателей программы, в котором дадут методические рекомендации по обучению представителей старшего поколения.

Сегодня педагогами "Московского долголетия" являются 4,5 тысячи человек. За три года было проведено 18 миллионов часов занятий. Сейчас дистанционные занятия для участников проекта проводят 622 организации, из них 397 государственных и 225 негосударственных. Онлайн-занятия регулярно посещают более 76 тысяч человек.

Чтобы присоединиться к проекту, можно оставить заявку на mos.ru или обратиться в территориальные центры соцобслуживания. Заполнить анкету можно в центрах "Мои документы". Посещать занятия в рамках проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также москвичи, вышедшие на пенсию по выслуге лет.

