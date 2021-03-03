В Госдуму внесли законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

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Законопроект о снятии ограничения на перерасчет пенсий работающим пенсионерам был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР. Об этом объявил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. В своем Telegram-канале он опубликовал текст законопроекта и пояснительную записку к нему.

Авторы законопроекта отмечают, что с 1 января 2015 года в России действует Федеральный закон "О страховых пенсиях". По нему перерасчет страховой пенсии и ее доли по старости для работающих пенсионеров увеличивает размер выплат максимум на 3 балла за год. При этом для пенсионных накоплений увеличение составляет 1,875 балла за год, а при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии – максимум 10 баллов.

"С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2021 года увеличится максимум на 296 рублей 58 копеек. При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами", – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

С 2016 года выплата страховых пенсий работающим пенсионерам по статье 261 Федерального закона "О страховых пенсиях" происходит без учета индексации размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Авторы инициативы подчеркивают, что по этим причинам сложился механизм двойного ограничения размера страховой пенсии. Депутаты уверен, что это не соответствует нормам социальной справедливости.

"Законопроектом предлагается осуществлять перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии", – отмечается в пояснительной записке.

По актуальным данным, число работающих пенсионеров, получающих коэффициент в размере более 3 баллов, составляет 5,4 миллиона человек. Таким образом, на выполнение законопроекта с 1 августа 2021 года понадобится 5,6 миллиарда рублей.

Ранее правительство РФ проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров в соответствии с поручением Владимира Путина. Доклад был направлен в администрацию президента.

На ежегодной пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин заявил, что возобновление индексации пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Позднее президент уточнил, что этот вопрос требует детального рассмотрения.