Путин рассказал об ожиданиях по инфляции в 2021 году

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Владимир Путин отметил, что инфляция в 2021 году ожидается в районе 4,0–4,1%. Об этом президент России сообщил во время ежегодной большой пресс-конференции.

"Инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%", – сообщил Путин.

При этом пенсии будут проиндексированы выше инфляции, заявил Путин. По его словам, индексация пенсий составит 6,3%. Он отметил важность данного процесса в период пандемии.

"Мы сделали все, чтобы это обеспечить <...> Конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают", – заявил глава государства.

Путин также подчеркнул, что возобновление индексации пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности.

"Условие простое – бюджетная обеспеченность", – сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года. Сообщалось, чт о он позволит уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование на 669,3 миллиарда рублей в 2023 году.

С 2014 года 6% зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы и идут на выплаты нынешним пенсионерам. Данная мера должна была действовать до 2021 года, однако ее продлили до конца 2023 года.