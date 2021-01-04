Кабмин представит предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Фото: depositphotos/ Denis_Vostrikov

Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля предоставить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров", – говорится в документе.

На ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Позднее президент уточнил, что этот вопрос требует детального рассмотрения.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков отметил, что принятое в 2016 году решение о приостановке индексации для этой категории граждан было неправильным. Он подчеркнул, что те компенсационные эффекты, которые начисляются работающим пенсионерам, не покрывают потери работающих пенсионеров от отсутствия индексации.

Он напомнил, что работающие пенсионеры делают отчисления в Пенсионный фонд. И если раньше доход от этого составлял 70 миллиардов рублей, то после ухода этой категории граждан с работы потери бюджета составили около 500 миллиардов рублей, уточнил Шмаков.

