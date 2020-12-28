Набиуллина рассказала, что россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

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Жители РФ смогут выбрать, в какой форме получать пенсию, в том числе в цифровых рублях, при введении этого платежного средства. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире канала RTVI.

"Пенсии – как люди захотят. Они и сейчас, если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка, точно так же смогут выбирать, люди смогут выбирать", – сказала Набиуллина.

Она отметила, что сейчас нет окончательного решения по введению цифрового рубля. По словам главы ЦБ РФ, в настоящее время специалисты взвешивают технологические риски, а также другие плюсы и минусы появления электронной валюты.

"А плюс к этому нам нужно понять, что действительно люди и бизнес от этого получат, вы правильный вопрос задали", – подчеркнула Набиуллина.

Ранее Сбербанк спрогнозировал отток ликвидности из банков в случае введения цифрового рубля. В организации подчеркнули, что деятельность коммерческих банков будет ограничена, а вся система введения электронной валюты имеет ряд серьезных недостатков.