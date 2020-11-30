Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сбербанк рассматривает возможность создания своей криптовалюты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя правления банка Германа Грефа.

Он рассказал, что Сбербанк уже имеет свои разработки на данную тему, уточнив, что валюта получит название "Сберкоин". Греф также отметил, что сейчас банк находится в активном переговорном процессе с Центральным банком.

"Все это должно быть увязано с тем контекстом, который будет выбран как стратегия развития цифрового рубля. Думаю, в 2021 году мы увидим много попыток, экспериментов и новаций в этой сфере", – сказал Греф.

В октябре Центральный банк России рассказал о перспективе реализации цифрового рубля. По данным регулятора, он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными.

Отмечается, что цифровой рубль будет обладать всеми необходимыми свойствами для осуществления денежной функции. При этом, как говорилось в докладе банка, для реализации данной программы нужна дополнительная платежная инфраструктура с целью дальнейшего развития платежной системы РФ.

