В России предлагают ввести в обращение 300-рублевую купюру

Фото: vk.com/a.a.pirozhkov

Купюру номиналом в 300 рублей предлагает ввести в обращение депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков, сообщает РИА Новости.

"В Центральный банк направлено соответствующее обращение с просьбой выпустить купюру к 300-летию города Екатеринбурга", – написал депутат в соцсетях.

К своему посту он также прикрепил возможные варианты вида банкноты. В одном из них изображен Екатеринбургский цирк имени Филатова, на другом – дом купца Севастьянова, на третьем – здание администрации города.

Ранее Центробанк зафиксировал нетипично высокий спрос на бумажные деньги. В виде купюр по стране ходят почти 11 триллионов рублей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина опровергла возможность деноминации.