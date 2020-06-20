В Москве выросло количество фальшивых пятитысячных купюр

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число фальшивых денежных купюр номиналом пять тысяч рублей выросло в Москве с начала года, сообщили ТАСС в МВД по столице.

За пять месяцев выявили 6,4 тысячи таких банкнот, тогда как за аналогичный период предыдущего года – 5,5 тысяч.

Всего в Москве с начала текущего года изъяли 8,6 тысяч поддельных денежных купюр как в рублях, так и в валюте.

По данным полиции, в столице чаще всего подделывают купюры номиналом сто долларов и 50 евро.

Столичный суд ранее арестовал подозреваемого в обмене двух миллионов фальшивых долларов на драгоценные камни.