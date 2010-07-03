За девять месяцев в России выявили около 29 тысяч поддельных купюр

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За девять месяцев этого года в обращении в России выявлено около 29 тысяч поддельных банкнот. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заместителя директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимира Демиденко.

Он рассказал, что чаще всего мошенники подделывают банкноты номиналом в 1 и 5 тысяч рублей. Меньше всего подделывают купюру в 2 тысячи рублей, так как они обладают современной защитой, отметил Демиденко,

По его словам, в 2018 году на миллион купюр приходилось лишь 7 поддельных, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

Ранее сообщалось, что Банк России может выпустить в оборот монету номиналом 50 рублей. По словам Демиденко, заинтересованность в этой монете проявили представители вендинговой индустрии.

При этом он уточнил, что новая монета должна прослужить примерно 25–30 лет. В Центробанке подчеркнули, что вопрос будет пристально рассмотрен, если действительно возникнет объективная необходимость в 50-рублевых монетах.

