Центробанк не планирует отказываться от копеек

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Банк России в ближайшие годы не откажется от выпуска металлических рублей и копеек. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заместителя директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимира Демиденко.

По его словам, такое решение было принято из-за того, что тарифы на некоторые услуги и товары исчисляются в копейках. Например, такой расчет происходит в аптеках, транспорте и вендинговых аппаратах, отмечает Демиденко.

"Именно поэтому мы обязаны обеспечить необходимое количество монет в обороте", – подчеркнул представитель ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России может выпустить в оборот монету номиналом 50 рублей. По словам Демиденко, заинтересованность в этой монете проявили представители вендинговой индустрии.

При этом он уточнил, что новая монета должна прослужить примерно 25–30 лет. В Центробанке подчеркнули, что вопрос будет пристально рассмотрен, если действительно возникнет объективная необходимость в 50-рублевых монетах.

