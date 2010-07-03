ЦБ рассматривает возможность выпустить 50-рублевую монету

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Банк России может выпустить в оборот монету номиналом 50 рублей. Идея имеет как сторонников, так и противников, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заместителя директора департамента наличного обращения Владимира Демиденко.

"За выпуск такой монеты выступают представители вендинговой индустрии. Им она нужна для сдачи", – объяснил специалист.

При этом Демиденко уточнил, что новая монета должна прослужить примерно 25-30 лет, а вероятность такого исхода снижается с активным развитием безналичных платежей в России. На этом фоне инвестиции в чеканку новой монеты могут не оправдать себя.

В Центробанке подчеркнули, что вопрос будет пристально рассмотрен, если действительно возникнет объективная необходимость в 50-рублевых монетах.

Ранее ЦБ РФ выпустил в продажу новые памятные монеты – одну из серии "Российская (советская) мультипликация", вторую – к 300-летию со дня подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллекции.

