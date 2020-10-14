В Госдуме допустили поэтапный запуск цифрового рубля во второй половине 2021 года

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Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков положительно оценил возможность введения цифрового рубля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Закон о цифровых финансовых активах, который мы приняли в июле, теоретически позволяет запустить цифровой рубль с 1 января 2021 года. Но реально, я думаю, этот процесс может начаться реализовываться уже в следующем году, поскольку сейчас будут собираться мнения, очевидно, что будет тестирование этого инструмента", – заявил депутат.

Аксаков выразил мнение, что в 2021 году разработчики уделят внимание тестированию данного инструмента, а уже в 2022 году при технической готовности будет дан поэтапный запуск цифрового рубля. При этом он не исключил, что это может произойти и во второй половине 2021 года.

Комментируя информацию о том, что цифровой рубль будет сравним с криптовалютой, депутат отметил, что такие сравнения некорректны, поскольку за криптовалютой не стоит ответственное лицо, в отличие от цифрового рубля, где его лицом является Центральный банк РФ.

Накануне Центральный банк России рассказал о перспективе реализации цифрового рубля. По данным регулятора, он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными.

Отмечается, что цифровой рубль будет обладать всеми необходимыми свойствами для осуществления денежной функции. При этом, как говорилось в докладе банка, для реализации данной программы нужна дополнительная платежная инфраструктура с целью дальнейшего развития платежной системы РФ.

Сотрудники банка также отметили, что цифровые рубли можно будет зачислять на электронный кошелек для дальнейшего их использования через мобильное устройство. Отмечается, что в результате цифровой рубль дополнит денежное обращение и войдет в одну систему оплаты с наличными рублями.