Эксперт назвал условия для падения рубля

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Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал, что в настоящее время нет серьезных предпосылок для падения рубля. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что на такую ситуацию могут повлиять непредвиденные события, среди которых он выделяет волатильность на мировых рынках из-за выборов в США, а также нестабильную обстановку в отношении международных санкций.
"Будут трястись рынки – будет слабеть и рубль, как валюта всех развивающихся стран", – высказался эксперт.
Он также отметил, что в преддверии президентских выборов в США Россия является удобной мишенью.
"За ее счет можно решать свои внутриполитические проблемы. Если санкционный фактор будет усиливаться, то и рубль будет ослабевать", – добавил Коган.
Еще одним фактором влияния на валютный курс специалист назвал цены на нефть.
"И хотя пока не видно никаких драматических изменений по нефтяным котировкам, думаю, мы скорее можем уйти вверх, чем вниз", – заключил профессор.
Ранее сообщалось, что Центральный Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.
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