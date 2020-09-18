Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

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Центральный Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление, опубликованное пресс-службой регулятора.

"18 сентября 2020 года советом директоров Банка России принято решение о сохрании ключевой ставки на уровне 4,25% годовых", – говорится в сообщании.

В июле Центробанк снизил ключевую ставку с 4,5 на 0,25 процентного пункта. Кроме того, в Банке России добавили, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом рассмотрят целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что Банк России аннулировал лицензию на осуществление операций у столичного банка "Славянский кредит". По величине активов кредитная организация занимала 287-е место в российской банковской системе.