Эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков

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Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка.
Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным. Это является одним из факторов, который способствует дальнейшему ослаблению рубля, передает РИА Новости.
Специалисты также указали, что падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств. При этом на валютное кредитование российские банки направили в общей сложности 3,7 миллиарда долларов.
Аналитики отмечают, что ситуация нетипична, учитывая наблюдающийся уже многие годы систематический спад этого показателя.
В результате по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности в июле составил 3,1 миллиарда долларов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в июне, когда клиенты массово забирали средства из банков.
Крупнейшие российские банки ранее зафиксировали отток валютных вкладов. Клиенты семи из 11 системно значимых финансово-кредитных учреждений забрали в июне с валютных депозитов 602,4 миллиона долларов.
Инвестиционный советник Ян Марчинский рассказал, что больше трети вкладчиков решили забрать деньги после четвертого за год снижения ключевой ставки российским ЦБ.
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