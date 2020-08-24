Эксперты объяснили падение рубля в августе
Курс рубля к доллару опять снизился, передает телеканал Москва 24. Эта традиция сложного августа для валюты началась с дефолта в 1998 году.
Неудачный для рубля месяц в России превратился в финансовое суеверие. Эксперт в сфере инвестиций Андрей Черных связал тенденцию с концом лета.
"Что такое окончание лета? Значит, люди возвращаются из отпусков, то есть спрос на бензин уменьшается, соответственно, как правило, снижаются цены на нефть. А курс доллара у нас определяется частично, кроме решений Центрального банка РФ, снижением курса на нефть. То есть нефть немножко скорректировалась – доллар немножко вырос", – объяснил он.
Другие утверждают, что дело в падении деловой активности. На вторую половину лета приходится основной сезон отпусков. Кроме того, инвесторы часто предпочитают закрывать рискованные сделки, включая российские акции, облигации и рубль. Это необходимо для того, чтобы осенью не пришлось менять стратегию.
21 августа курс доллара во время валютных торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 1,65%, составив 75,01 рубля. В последний раз американская валюта находилась выше этого показателя 6 мая.
Курс евро поднялся на 0,53% по отношению к рублю – до 88,03 рубля. Выше этой отметки он ранее был 30 марта.
Глава Сбербанка Герман Греф предположил, что рубль может укрепиться по отношению к доллару и стоить плюс-минус 60 до конца 2020 года. По его словам, национальная валюта РФ в значительной степени зависит от цены на нефть и ее движение сложно спрогнозировать.
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил, что курс может вырасти до 90 рублей, если в мире начнется вторая волна коронавируса и власти опять введут ограничения. В ЦМАКП прогнозируют существенное ослабление рубля во втором полугодии. Эксперты связывают это с влиянием нового снижения цен на нефть, сезонным ростом внутреннего спроса на валюту и оттоком капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского.
Они считают, что с четвертого квартала 2020 года и до 2022 года нацвалюта будет колебаться в коридоре 87–91 рубль за доллар. В пессимистичном сценарии курс доллара в четвертом квартале превышает отметку в 100 рублей.
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