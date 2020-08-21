Курс евро впервые с 30 марта поднялся выше 88 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,53% по отношению к рублю. По данным на 15:53, он составляет 88,03 рубля.
В последний раз европейская валюта находилась выше 88 рублей 30 марта текущего года.
Аналитики Morgan Stanley считают доллар лучшей "валютой-убежищем". По их мнению, низкие ставки в США, поражающие выгоды для инвесторов, позволяют валюте превосходить японские иены и швейцарские франки.
Кроме того, специалисты уточняют, что можно продать активы во время неопределенности и вернуть взятую в долг валюту, тем самым укрепив ее. Однако они подчеркивают, что необходимо помнить о политической неопределенности в США, которая представляет риск для доллара.
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