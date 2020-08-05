Цена нефти марки Brent выросла до 46 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent выросла до 46 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Таким образом, цена фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже выросла на 3,53%. Такие значения установились впервые с 6 марта. Стоимость майских фьючерсов нефти WTI находится на уровне 43,18 доллара за баррель, что на 3,55% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В марте РФ и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. На фоне этого в нефтяной отрасли возник кризис. В дальнейшем ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

Ранее глава министерства энергетики России Александр Новак поделился ожиданиями от цен на нефть в 2020 году. По его оценке, рынок нефти вернется на докризисный уровень потребления через два-три года.