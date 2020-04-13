Сделка ОПЕК+ позволила избежать хаоса на нефтяных рынках – Песков

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В Кремле прокомментировали новую сделку ОПЕК+. Достигнутые договоренности по нефти были оценены положительно, передает "Газета.ру".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сделка помогла стабилизировать ситуацию на нефтяных рынках.

"Эта сделка позволила избежать скатывания нефтяных рынков в состояние хаоса, позволит поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику", – отметил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что достигнутые договоренности между странами – участницами сделки свидетельствуют о том, что государства способны достигать консенсуса и понимания.

Заключенная между странами ОПЕК+ сделка вступила в силу 12 апреля. Стало известно, что соглашение подразумевает сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки с 1 мая. В дальнейшем планируется постепенное снижение производства черного золота на 18% (до конца 2020 года), а затем на 14% (до конца апреля 2022 года).