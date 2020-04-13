Эксперт рассказал о динамике цен на нефть после сделки ОПЕК+

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о динамике цен на нефть в ближайшей перспективе.

Он считает, что недавно заключенная сделка стран – участниц формата ОПЕК+ позволит избежать катастрофы на рынке энергоносителей. Вместе с тем Зубец заявил, что в ближайшее время не стоит ждать восстановления цены на нефть на прежнем уровне.

"Какое-то восстановление рынка нефти будет, возможно, во второй половине года, а окончательно он, скорее всего, восстановится в 2021 году", – подчеркнул Зубец в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что причиной падения цен стало активное расширение технических возможностей по увеличению добычи энергоносителей в период с 2010 по 2014 год. В то время нефть стоила более 100 долларов, что провоцировало большие инвестиционные вложения в отрасль.

"Если бы все страны тогда держали цены на более низком уровне, этого бы не произошло. Теперь необходимо несколько лет, чтобы вывести с рынка избыточные мощности по производству нефти", – сказал Зубец.

Он добавил, что уровень участия крупных нефтедобывающих стран не сократился, в связи с чем на рынке энергоносителей наблюдается переизбыток продукта. Кроме того, пандемия коронавируса также повлияла на спрос на черное золото.

"Нефть – это, прежде всего, транспорт, но авиационные перевозки восстановятся не раньше 2021 года. Нам предстоит достаточно тяжелый период низких цен на нефть", – отметил Зубец.

Он спрогнозировал естественное сокращение добычи нефти в ближайшие несколько лет, поскольку содержать дорогостоящие проекты по развитию этой сферы будет невыгодно из-за низкой стоимости черного золота.

12 апреля сделка, заключенная между странами ОПЕК+, вступила в силу. Стало известно, что соглашение подразумевает сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки с 1 мая. В дальнейшем планируется постепенное снижение производства черного золота на 18% (до конца 2020 года), а затем на 14% (до конца апреля 2022 года).

Президент России Владимир Путин положительно оценил сделку между странами ОПЕК+. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что переговоры завершились компромиссом между 22 странами.

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что выход из текущей ситуации на рынке нефти продлится минимум до конца 2020 года. Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун считает, что после реализации соглашения цена на нефть останется на уровне 30-40 долларов за баррель.