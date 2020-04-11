Федун спрогнозировал стоимость нефти после договоренностей ОПЕК+

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Вице-президент и совладелец компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью РБК заявил, что при реализации новых договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти цена на сырье останется на уровне 30-40 долларов за баррель.
В этом случае РФ будет получать в виде денежного потока 70-80 миллионов долларов дополнительного дохода в день.
Федун отметил, что уже в конце марта компания продавала некоторые партии нефти Urals по отрицательной цене, что приносило более 1 тысячи рублей убытка на одну тонну.
"Если бы сделки не было, через 30-40 дней мы все равно начали останавливать скважины при цене, условно говоря, 15-20 долларов за баррель, фактически не получая нормального денежного потока ни для нефтяников, ни для бюджета — экспортная пошлина практически бы обнулилась", – отметил он.
Ранее альянс ОПЕК+ согласовал новое соглашение о снижении добычи нефти. Оно будет действовать два года начиная с 1 мая.
Предполагается снизить совокупную добычу на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае-июне, на 8 миллионов во втором полугодии и далее – на 6 миллионов.
При этом РФ и Саудовская Аравия должны сокращать добычу от базы в 11 миллионов баррелей в сутки – до 8,5 миллиона, 9 миллионов и 9,5 миллиона соответственно.
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