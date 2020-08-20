Эксперты считают доллар лучшей "валютой-убежищем"

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Лучшей "валютой-убежищем" аналитики Morgan Stanley считают доллар, сообщает "Газета.ру".

По их мнению, низкие ставки в США, поражающие выгоды для инвесторов, позволяют валюте превосходить японские иены и швейцарские франки.

"Инвесторы могут занимать в валюте с низкой доходностью, которой сейчас является доллар, а затем вкладывать в высокодоходные активы, в результате разница идет им на пользу", – рассказали эксперты.

Кроме того, специалисты уточняют, что можно продать активы во время неопределенности и вернуть взятую в долг валюту, тем самым укрепив ее.

Однако специалисты подчеркивают, что необходимо помнить о политической неопределенности в США, которая представляет риск для доллара.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов вырос по отношению к рублю на 1%, в моменте достигая 74,05 рубля.