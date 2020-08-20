Курс доллара поднялся выше 74 руб впервые с 10 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов вырос по отношению к рублю на 1%, в моменте достигая 74,05 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 11:30 мск.

В последний раз курс доллара находился выше 74 рублей 10 августа 2020 года.

Ранее кандидат экономических наук Евгений Змиев отметил, что потеря позиций рубля связана с корректировкой стоимости нефти. Он сообщил, что на фоне падения цены на черное золото до 40 долларов за баррель отрицательную динамику показывал и рубль.