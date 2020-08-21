Курс доллара впервые с 6 мая поднялся выше 75 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара во время валютных торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 1,65%. По данным на 16:47, он составляет 75,01 рубля.
В последний раз американская валюта находилась выше 75 рублей 6 мая этого года.
Так, аналитики Morgan Stanley назвали доллар лучшей валютой-убежищем. Согласно их мнению, низкие ставки в Соединенных Штатах, поражающие выгоды для инвесторов, позволяют валюте превосходить японские иены и швейцарские франки.
Кроме того, в пятницу, 21 августа, курс евро впервые с 30 марта поднялся выше 88 рублей.
Ранее экономист объяснил причины роста доллара и евро. Руководитель консультационной практики "Управленческие решения деловых проблем", кандидат экономических наук Евгений Змиев заявил, что нынешние изменения курсов евро и доллара вызваны корректировкой стоимости нефти.
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