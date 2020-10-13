ЦБ РФ рассказал, каким может быть цифровой рубль

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Центральный банк России рассказал о перспективе реализации цифрового рубля. По данным регулятора, он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными. Об этом говорится на сайте банка.

Отмечается, что цифровой рубль будет обладать всеми необходимыми свойствами для осуществления денежной функции. При этом, как говорится в докладе банка, для реализации данной программы нужна дополнительная платежная инфраструктура с целью дальнейшего развития платежной системы РФ.

Сотрудники банка также отметили, что цифровые рубли можно будет зачислять на электронный кошелек для дальнейшего их использования через мобильное устройство. Отмечается, что в результате цифровой рубль дополнит денежное обращение и войдет в одну систему оплаты с наличными рублями.

"Граждане и предприятия смогут свободно переводить деньги из одной формы в другую: то есть из цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обратно. При этом необходима разработка специальных технологий, которые обеспечат возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме. Тогда цифровой рубль сможет объединить в себе преимущества и наличных, и безналичных денег", – говорится в сообщении.

В июле Центробанк рассказал о самых подделываемых банкнотах России. Как уточнили в ЦБ, чаще всего мошенники подделывали крупные банкноты. В частности, эксперты выявили 6 316 фальшивых купюр номиналом пять тысяч. Также было обнаружено более 1 900 поддельных однотысячных купюр и свыше 670 двухтысячных.

