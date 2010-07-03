ЦБ назвал самые подделываемые в России банкноты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центробанк выявил 9178 поддельных купюр с апреля по июнь 2019 года. Это на 237 фальшивых банкнот меньше, чем за второй квартал прошлого года, отмечается в материалах регулятора.

Как уточнили в ЦБ, чаще всего мошенники подделывали крупные банкноты. В частности, эксперты выявили 6316 фальшивых купюр номиналом в пять тысяч. Также было обнаружено более 1900 поддельных однотысячных купюр и свыше 670 – двухтысячных.

По словам сотрудников ЦБ, гораздо реже подделки встречаются среди 50-рублевых купюр. Таких фальшивок специалисты выявили всего 12 штук. Поддельных десятирублевых купюр обнаружено не было, добавили в Банке России.

Кроме того, с апреля по июнь на территории России зафиксировали 648 поддельных банкнот в иностранной валюте. На первом месте по числу фальшивок

– доллары США (441 купюра). В материалах ЦБ также сообщается о поддельных евро (184 штуки), юанях (22 штуки) и фунтах стерлингов (1 купюра).

Ранее сообщалось, что Банк России начал модернизировать сторублевые купюры. К этим банкнотам решили применить лаковое покрытие, чтобы продлить им жизнь и улучшить их качество. В 2019 году ЦБ обновит примерно треть купюр номиналом 100 рублей.