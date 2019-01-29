ЦБ предупредил об увеличении количества фальшивых купюр

Банк России предупредил об увеличении количества фальшивых купюр номиналом две тысячи рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-релиз банка.
Как уточняется, новые купюры поступили в обращение в октябре 2017 года, а первые подделки появились уже в 2018 году.
В декабре их количество увеличилось до 384 штук.
Как объяснили в Гознаке, это связано с вхождением банкнот в оборот. При этом их доля в общем количестве поддельных денег составляет не более процента.
В ЦБ отметили, что 41 процент из числа выявленных в 2018 году фальшивых купюр номиналом две тысячи рублей банки самостоятельно обнаружили и передали правоохранителям.
Общее число подделок, обнаруженных финансовыми организациями в прошлом году, составило около 38,5 тысячи штук.
Центробанк представил банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в октябре 2017 года. Первыми новые банкноты получили регионы, которые на них изображены – Дальний Восток и Крым.
В июле 2018 года Банк России впервые выявил поддельные двухтысячные купюры. Регулятор обнаружил в общей сложности 16 фальшивок. А лидером по количеству подделок до сих пор остается купюра номиналом в пять тысяч рублей.
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