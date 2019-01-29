Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:08

ЦБ предупредил об увеличении количества фальшивых купюр

экономика финансы безопасность

09:08

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/baon85

Банк России предупредил об увеличении количества фальшивых купюр номиналом две тысячи рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-релиз банка.

Как уточняется, новые купюры поступили в обращение в октябре 2017 года, а первые подделки появились уже в 2018 году.

В декабре их количество увеличилось до 384 штук.

Как объяснили в Гознаке, это связано с вхождением банкнот в оборот. При этом их доля в общем количестве поддельных денег составляет не более процента.

В ЦБ отметили, что 41 процент из числа выявленных в 2018 году фальшивых купюр номиналом две тысячи рублей банки самостоятельно обнаружили и передали правоохранителям.

Общее число подделок, обнаруженных финансовыми организациями в прошлом году, составило около 38,5 тысячи штук.

Центробанк представил банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в октябре 2017 года. Первыми новые банкноты получили регионы, которые на них изображены – Дальний Восток и Крым.

В июле 2018 года Банк России впервые выявил поддельные двухтысячные купюры. Регулятор обнаружил в общей сложности 16 фальшивок. А лидером по количеству подделок до сих пор остается купюра номиналом в пять тысяч рублей.

экономика финансы безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика