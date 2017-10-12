Набиуллина представила банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Новые купюры должны поступить в обращение до конца 2017 года.

Символами новых банкнот стали космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке для банкноты в 2000 рублей и Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе для 200 рублей. Их впервые выбрали по результатам открытого голосования, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что новые банкноты будут изготовлены из новых материалов с пропиткой полимером. Это увеличит срок службы купюр. Кроме того, они будут модернизированы, что впоследствии ожидает и остальные банкноты.

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