Центробанк впервые выявил поддельные двухтысячные купюры

Фото: Портал Москва 24/Евгения Смолянская
Центробанк во втором квартале этого года впервые выявил поддельные двухтысячные купюры, сообщает ТАСС.
Всего мегарегулятор обнаружил 16 фальшивок. Поддельных купюр номиналом 200 рублей в ЦБ не нашли.
Отмечается, что лидером по количеству подделок остается купюра номиналом в пять тысяч рублей. Во втором квартале этого года в России обнаружили 6,8 тысяч таких фальшивых банкнот. Далее следует тысячная купюра (2,3 тысячи подделок) и пятисотрублевая (168 найденных фальшивок).
Больше всего поддельных денег фальшивомонетчики напечатали в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах.
Также сообщается, что в минувшем квартале в России нашли 556 подделок долларов США, 46 случаев подделок евро, 13 фальшивых китайских юаней и две подделки фунтов стерлингов.
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