Бастрыкин призвал признать криптовалюту имуществом

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал признать цифровую валюту имуществом.
"Признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения", – приводит слова Бастрыкина РИА Новости.
Глава ведомства также заявил о необходимости совместно с Росфинмониторингом разработать механизм по выявлению преступлений, в которых может быть использована цифровая валюта.
В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует признать цифровые активы имуществом для отстаивания в суде их владельцами своих прав и на получение юридической поддержки при необходимости.
В июле Владимир Путин подписал закон, запрещающий криптовалюты как средство платежа в России. При этом закон разрешает проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) с 2021 года. Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра.
Цифровой валютой считается совокупность электронных данных в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей.
В Госдуму внесли законопроект о налогообложении в сфере криптовалют
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