ЦБ проведет эксперимент по внедрению цифрового рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк планирует провести эксперимент по внедрению нового вида национальной валюты – цифрового рубля, сообщает газета "Известия".
В материале говорится, что цифровой рубль будет храниться на специальной карте, которая никак не связана с банковским счетом, а денег на ней будет столько, сколько пользователь положит.
Как отмечается, это даст возможность рассчитываться за товары и услуги даже в тех районах, в которых отсутствует интернет.
При этом комиссия за перевод взиматься не будет. Помимо этого, цифровой рубль полностью защищен от мошенников, утверждает издание.
Уточняется, что, даже зная все реквизиты карты-кошелька, злоумышленники не смогут получить доступ к банковскому счету.
В материале говорится, что цифровой рубль в экспериментальном формате может появиться уже в будущем году.
Владимир Путин 31 июля подписал закон, запрещающий криптовалюты как средство платежа в России. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не признаются средством платежа.
Госдума запретила расплачиваться криптовалютой в России
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