ЦБ проведет эксперимент по внедрению цифрового рубля

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Центробанк планирует провести эксперимент по внедрению нового вида национальной валюты – цифрового рубля, сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что цифровой рубль будет храниться на специальной карте, которая никак не связана с банковским счетом, а денег на ней будет столько, сколько пользователь положит.

Как отмечается, это даст возможность рассчитываться за товары и услуги даже в тех районах, в которых отсутствует интернет.

При этом комиссия за перевод взиматься не будет. Помимо этого, цифровой рубль полностью защищен от мошенников, утверждает издание.

Уточняется, что, даже зная все реквизиты карты-кошелька, злоумышленники не смогут получить доступ к банковскому счету.

В материале говорится, что цифровой рубль в экспериментальном формате может появиться уже в будущем году.

Владимир Путин 31 июля подписал закон, запрещающий криптовалюты как средство платежа в России. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не признаются средством платежа.

