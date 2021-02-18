Россиянки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина для содержания семьи

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Почти половина россиянок считает, что мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Такого уровня доходов хватит для содержания семьи, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Опрос был организован банком "Открытие". Аналогичную точку зрения о зарплате 80–150 тысяч рублей в месяц высказали и 48% мужчин.
Заработную плату в размере 40–80 тысяч рублей в месяц назвали комфортной 30% женщин и 24% мужчин.
Некоторые участники отметили, что для оплаты всех расходов семьи требуется доход от 150 до 300 тысяч рублей. Такой версии придерживаются 16% женщин и 17% мужчин.
Более высокую зарплату – от 300 до 500 тысяч рублей в месяц – ожидают 6% женщин и 8% мужчин. При этом 56% женщин убеждены, что мужчине надо зарабатывать в семье больше, так как он является кормильцем.
Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в РФ. Технологу на производстве товаров для творчества наниматели готовы предложить до 150 тысяч рублей в месяц.
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