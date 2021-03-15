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Общество

13:28

Опрос показал, представители каких профессий довольны своей работой

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше всего довольных своей работой жителей РФ трудятся в сфере информационных технологий, в ресторанах и кафе, а также в медицине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру", в котором участвовали 5,5 тысячи россиян.

Так, 46% респондентов отметили, что им нравится их работа. Уточняется, что в сфере IT заняты 60% опрошенных.

"Также удовлетворение текущим местом указали более половины (52%) опрошенных работников ресторанов и кафе. На третьем месте по количеству довольных работников оказалась область медицины – там довольны 50% респондентов", – сообщает сервис.

Помимо этого, 49% россиян рассказали, что довольны работой в строительстве, в сфере банков и инвестиций, а также в области образования. В сфере маркетинга и рекламы работа устраивает 48% жителей, а в производстве и промышленности – 45%.

Тройку областей с наименьшим числом довольных работников открывает сфера охраны – там работой довольны 43% сотрудников. Кроме того, в области транспорта работой удовлетворены 41% опрошенных, а в сфере торговли – 39%.

Ранее опрос показал, что почти четверть россиян (23%) ожидают финансовые трудности менее чем через неделю после ухода со старой работы. Исследование провели онлайн с 22 февраля по 10 марта, в нем приняли участие 5,5 тысячи соискателей.

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