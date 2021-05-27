Собянин представил новую концепцию московских библиотек

09:11
Фото: sobyanin.ru
В рамках программы "Московские библиоцентры" город проводит комплексные ремонты помещений, закупает новое оборудование и мебель, а главное – меняет концепцию работы библиотек. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Мэр поздравил московских библиотекарей с профессиональным праздником, который отмечается в России 27 мая. Он рассказал, что в столице работает 1,6 тысячи библиотек.
"На месте традиционных закрытых книгохранилищ с небольшими читальными залами и минимумом возможностей для читателей открываются городские гостиные, привлекательные для москвичей всех возрастов", – сообщил Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что сейчас посетители могут взять с полки любую интересную книгу, подключиться к сети Wi-Fi и несколько часов поработать. Важно, что по будням большинство библиотек работает до 20–22 часов, так что в них можно заглянуть после работы.
"Заработал единый читательский билет. Зарегистрировавшись в одной библиотеке, можно пользоваться всеми библиотеками городской сети. Москвичи получили уже более 511 тысяч единых читательских билетов", – рассказал Собянин.
Он также отметил, что все библиотеки города подключены к Национальной электронной библиотеке, то есть интересное издание можно предварительно забронировать онлайн.
Пополнение фондов теперь происходит по новой схеме. На протяжении трех лет издания для детей приобретаются по каталогу "100 лучших новых книг для детей и подростков", который составляет Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара.
Мэр подчеркнул, что на полках очень скоро появляются книги – лауреаты и номинанты ведущих российских литературных премий, среди которых "Национальный бестселлер", "Книга года", "Большая книга", "Ясная Поляна", "Просветитель", "Деловая книга года", "Лицей".
Проект "Списанные книги" позволил продлить жизнь изданиям, к которым посетители потеряли интерес. Теперь все желающие могут навсегда забрать такие книги себе.
"В библиотеках действуют сотни кружков и проводятся десятки тысяч культурно-досуговых мероприятий", – рассказал Собянин.
Отмечается, что модернизацию прошли уже 125 библиотек, в ближайшие годы реализация программы продолжится.
Ранее сообщалось, что более 500 тысяч жителей столицы пользуются единым читательским билетом, обеспечивающим доступ к фондам всех городских библиотек, которые в общей сложности насчитывают свыше 13 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов. Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 миллиона изданий.
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