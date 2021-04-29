Наталья Сергунина подвела итоги московской программы "Библионочи"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве с 24 на 25 апреля прошла ежегодная культурная акция "Библионочь", посвященная в этом году 60-летию первого полета человека в космос.
В ней приняли участие более 70 культурных площадок столицы, среди которых оказались не только библиотеки, но и музеи с культурными центрами.
Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, онлайн-трансляции всех мероприятий просмотрели более 200 тысяч раз.
"Для зрителей "Библионочи" подготовили встречи с писателями, лекции о литературе и космосе, мастер-классы, викторины, театральные читки. Вместе события акции набрали 215 тысяч просмотров – в два раза больше, чем год назад", – отметила она.
В столице мероприятие проходило на пяти онлайн-площадках, каждой из которых была присвоена своя тематическая программа. Например, на каналах "ПРОчтение и не только" и "Диалоги о прошлом и будущем" транслировались паблик-токи некоторых современных российских писателей.
На площадке "Соседний стеллаж" зрители ознакомились с видеоподкастами, а для самых юных зрителей работала площадка "Библиосумерки".
Кроме того, перед зрителями выступили такие писатели, как Лев Данилкин, Гузель Яхина, Олег Рой, Людмила Сарычева, Марина Степнова, переводчик и редактор Михаил Визель, историк и журналист Вадим Эрлихман, актриса Любовь Толкалина, летчик-космонавт Герой Советского Союза Александр Лавейкин, летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин и другие.
Ранее в Москве прошел пятый ежегодный фестиваль "Литературный рельс – 2021". Впервые фестиваль состоялся на территории электробусного парка. Специально для конкурса на место проведения доставили ретроавтобусы, а стихотворения звучали прямо с кузова грузовика.
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