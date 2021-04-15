В парке "Дружба" прошел космический флешмоб

"В рамках Недели космоса, проходящей по всей России, в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в московском парке "Дружба" на аллее Алисы Селезневой ребята ровно в 10:55 (время приземления космического корабля "Восток-1") подняли портрет первого космонавта вверх, к небу, которое он покорил", – говорится в релизе.
По словам активистов, акция вызвала большой интерес у местных жителей и посетителей парка, которые фотографировались с участниками флешмоба.
Ранее сообщалось, что юбилейная, X Всероссийская акция "Библионочь-2021", посвященная Году науки и технологий, а также 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, откроется 24 апреля в 18:00 на площадке Российской государственной библиотеки для молодежи.
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