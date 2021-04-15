Зарплата космонавтов после повышения превысит 500 тысяч рублей в месяц

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал, что космонавтов после повышения ожидает заработная плата более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
"Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% – чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% – их зарплата чуть больше, чем 500 тысяч рублей в среднем", – уточнил Овчинников.
Он отметил, что на данный момент российские космонавты получают зарплату почти в два раза ниже, чем их коллеги из Европы или США. Например, астронавты NASA зарабатывают 8–9 тысяч долларов в месяц, а астронавты Европейского космического агентства – 7–8 тысяч долларов.
Также Овчинников пояснил, что для принятия решения о повышении зарплат космонавтов потребовалось около четырех месяцев. В работе принимали участие администрация президента РФ, правительство, Минэкономразвития и Минфин.
Первые зарплаты должны поступить на счета космонавтов в ближайшее время.
"Задача увеличения заработной платы космонавтов является приоритетной для корпорации. Ей непосредственно занимается сам Дмитрий Олегович Рогозин, командир отряда космонавтов Олег Дмитриевич Кононенко и ответственные подразделения корпорации", – подчеркнул первый заместитель гендиректора.
Ранее Владимир Путин предложил увеличить на 50% зарплату уже летавшим на орбиту космонавтам и на 70% тем, кто готовится совершить свой первый полет. Он также выразил надежду на то, что общий доход космонавтов станет более заметен.
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