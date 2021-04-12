Путин предложил увеличить оклады космонавтов

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Владимир Путин в День космонавтики предложил увеличить на 50% зарплату уже летавшим на орбиту космонавтам и на 70% тем, кто готовится совершить свой первый полет.

"Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен", – заявил Путин на совещании по развитию космической отрасли.

Ранее Путин поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с 60-летием первого полета человека в космос. Также он возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе.