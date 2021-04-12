Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с 60-летием первого полета человека в космос. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент посетил Саратовскую область, где проходит совещание по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции, в ходе которой Путин и озвучил свои пожелания.
"Прежде всего, конечно, хочу поздравить ветеранов, работников ракетно-космической отрасли с праздником, с Днем космонавтики, и с 60-летием первого полета человека в космос – полета нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина", – сказал президент.
Ранее Путин в честь Дня космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе.
12 апреля 1961 года Гагарин на пилотируемом космическом корабле "Восток" совершил первый в мире полет вокруг Земли, длившийся 106 минут.
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