Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с 60-летием первого полета человека в космос. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент посетил Саратовскую область, где проходит совещание по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции, в ходе которой Путин и озвучил свои пожелания.

"Прежде всего, конечно, хочу поздравить ветеранов, работников ракетно-космической отрасли с праздником, с Днем космонавтики, и с 60-летием первого полета человека в космос – полета нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина", – сказал президент.

Ранее Путин в честь Дня космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе.

12 апреля 1961 года Гагарин на пилотируемом космическом корабле "Восток" совершил первый в мире полет вокруг Земли, длившийся 106 минут.