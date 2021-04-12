В Петербурге создали Telegram-бот, позволяющий воссоздать полет Гагарина в космос

Фото: ТАСС

В Санкт-Петербурге создали "Поехали бот" в Telegram, благодаря которому пользователи могут воссоздать события, происходившие во время полета в космос Юрия Гагарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя отдела имиджевых мероприятий ИТМО Александра Гостева.

По его словам, видео, аудио и текст переговоров отлично вписываются в механики Telegram.

"Такой бот позволит вовлечь больше интересующихся открытиями, космосом, программированием – пробовать и узнавать", – уточнил Гостев.

Пользователи смогут отправлять сообщения и отвечать на вопросы бота, а также почти поминутно воссоздать запуск в космос, проверку скафандра и разговор с Сергеем Королевым. В основе Telegram-бота – стенограмма переговоров 12 апреля, которая доступна на сайте "Роскосмоса", подчеркнул специалист.

"Благодаря тому, что все записывалось на несколько каналов, до нас дошло не только легендарное "Поехали!", но и даже свист Юрия Алексеевича с мелодией "Ландыши". Сценарий занимает целых 18 листов и включает множество разных медиаформатов", – заключил Гостев.

Ранее сообщалось, что в День космонавтики, 12 апреля, в Москве состоялось открытие мемориальной доски первому человеку, который вышел в открытый космос, дважды герою СССР генерал-майору авиации Алексею Леонову.