Опубликована инструкция для Юрия Гагарина в космосе

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В Сети показали инструкцию, разработанную для первого в истории космонавта Юрия Гагарина. В документе, как сообщает "Газета.ру", указаны порядок приема пищи и надевания скафандра, а также иные элементы распорядка.

В "Инструкции космонавту по эксплуатации и управлению космическим кораблем "Восток-3А" прописаны все аспекты операции по полету в космос – от поведения на борту до подготовки к возвращению на Землю.

В частности, авторы документа объяснили, как надевать защитный костюм – начинать надо было с ног, затем продевать в рукава руки, после чего наступал черед гермошлема. Кроме того, от космонавта требовалось принимать пищу в строго определенное время, а также настроиться на вторую программу Московского радио.

Инструкция для Гагарина хранится в Российском государственном архиве научно-технической документации (РГАНТД) среди документов, часть из которых до сих пор засекречена. Перечень должностных требований был подписан в январе 1961 года заместителем начальника центра подготовки космонавтов ВВС по летной подготовке Евстафием Целикиным.

Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет 12 апреля 1961 года. За пределы Земли был выпущен корабль "Восток", длительность экспедиции составила 106 минут.

Ранее в "Московской электронной школе" (МЭШ) появилась тематическая подборка ко Дню космонавтики. Для школьников подготовили приложения, медиауроки и видеоролики о полетах в космос.

