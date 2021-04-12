Кандидат на участие в лунной миссии SIRIUS-20/21 рассказал об эксперименте

В День космонавтики рассказываем историю мексиканца Карлоса Оаскоаги, который является кандидатом на участие в лунной миссии SIRIUS-20/21. Сейчас он проходит обучение в магистратуре МАИ и очень надеется, что его выберут для эксперимента. Подробнее о своем решении, деталях лунной миссии и русских в космосе рассказал сам Карлос.



Фото предоставлено Карлосом Оаскоагой (Carlos Oascoaga)

Проект SIRIUS (от англ. Scientific International Research in Unique Terrestrial Station) – это международный исследовательский проект, в котором изучаются вопросы медико-биологического и психологического обеспечения длительных пилотируемых космических полетов. Научные исследования проводятся российскими учеными совместно с NASA в уникальном наземном комплексе на базе Института медико-биологических проблем РАН.



"Как я решился на эксперимент"

В какой-то момент я начал ходить на конференции по космическим темам. И там познакомился с одним "аналоговым астронавтом" (человек, который занимается моделированием полетов, проводит эксперименты без вылета в космос. – Прим. ред.). Она работает в Институте медико-биологических проблем и сотрудничает с "Роскосмосом" в сфере их экспериментов, которые базируются на земле. Там симулируют миссии на Луну и другие длительные полеты.

Этот астронавт участвовала в эксперименте, который идет четыре месяца. Однажды она спросила, не хочу ли я стать кандидатом. Тогда я отправил свое резюме и прошел собеседование с директором центра.



Меня собеседовали на русском, хотя я не так уж хорошо говорю, но старался, чтобы меня поняли. Цель эксперимента, в который меня пригласили, – симулировать пребывание длиной 8 месяцев в лунной миссии.

Космические агентства сейчас сфокусированы на том, чтобы вернуться на Луну. Например, NASA с их миссией Artemis ("Артемида" – пилотируемая космическая программа НАСА по отправке людей на Луну. – Прим. ред.). Россия и Китай также хотят создать лунные базы типа колоний. И сейчас агентства фокусируются на этой колонизации в ближайшие 10–20 лет.



Карлос Оаскоага с главным менеджером от ИМБП в серии экспериментов SIRIUS Марком Белаковским и участницей космических экспериментов. Фото предоставлено Карлосом Оаскоагой (Carlos Oascoaga)

Об участии в миссии

Участники проекта SIRIUS-20/21 будут находиться в изоляции 8 месяцев. Они воспроизведут основные характеристики реальной межпланетной миссии: выход за пределы орбиты Земли, перелет на другую планету, посадка космического аппарата, отработка операций по управлению робототехникой и возвращение на Землю. Сейчас идет отбор кандидатов на включение в состав экипажа, который должен быть интернациональным и со смешанным гендерным составом.



В лунной миссии примут участие шесть человек – трое мужчин и три женщины. Я сейчас являюсь одним из кандидатов. Также необходимо будет пройти медицинские тесты, проверку у кардиолога, офтальмолога и других врачей – довольно большой список. Окончательный выбор, полагаю, будет сделан летом.

Думаю, что командирами миссии будут россиянин и россиянка. И, так как эксперимент проводится совместно с NASA, будут еще двое из США. Плюс еще двое других – надеюсь, выберут меня. Если нет, то, может, кого-то из Бразилии.



Знаю, что в NASA специально искали кандидатов, которые говорят по-русски, старше 28–30 лет, даже до 45 лет, имеющих отношение к космосу или физике.

Но не знаю точно, сколько русских и американцев претендуют на эти места. Думаю, по три женщины и по трое мужчин на каждое место. Всегда есть запасные кандидаты. Возможно, что есть претендент из Индии.

Те, кого финально выберут, проведут 8 месяцев в комплексе, специально оборудованном для астронавтов, в Москве. На этом модуле также симулируют условия пребывания на МКС, там тренируются космонавты, отправляющиеся на станцию. Но сейчас в комплексе больше сфокусированы на лунных миссиях.

Я знаю, что Анна Кикина (единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса". – Прим. ред.) проходила такой же эксперимент в 2018 году. Как и другие космонавты, которые бывали на МКС. Мне кажется, это круто.



Фото предоставлено Карлосом Оаскоагой (Carlos Oascoaga)

"Русские в космосе были первыми"

Знаю, что, если я пройду по конкурсу, нам придется провести 8 месяцев фактически изолированными. Но я чувствую, что как будто уже прошел что-то похожее, потому что я в России с 2019 года и уже полтора года не видел свою семью и друзей из Мексики.



Друзья и близкие меня поддерживают, гордятся мной. Даже на странице моей школы в Мексике разместили информацию о том, что я кандидат космического эксперимента. И я рад, если это будет мотивировать кого-то из юных ребят.

Начало миссии планировали на июнь, но из-за пандемии перенесли на ноябрь. При этом уже летом начнется плотная подготовка к проекту, новые медицинские тесты, проверка знаний русского языка.

На собеседовании, которое я уже прошел, спрашивали, почему я хочу это сделать, смотрели мой профиль. Я изучал мехатронику, а сейчас в России в магистратуре изучаю космические технологии. То есть члены комиссии видели, что я сфокусирован на сфере космоса. Но иногда ищут, например, медиков, пилотов, биологов, инженеров, чтобы в миссии были разные специалисты. Например, кто-то будет сфокусирован на выращивании пищи в лунных условиях.



Моя мечта – связать свою жизнь с космосом и, может, однажды стать частью настоящей космической миссии. Возможно, получится попасть и на настоящую Луну.

Я верю, что скоро это станет практически частью обычной жизни: люди начнут покупать билеты в космос, чтобы посмотреть оттуда на Землю.

Многие меня спрашивают, почему я не продолжил обучение в США, ведь я из Мексики и было бы проще и ближе быть там. Но я всегда мечтал о космосе, а русские были первыми. Мне очень нравится Юрий Гагарин, история освоения космоса Советским Союзом, и я всегда мечтал учиться здесь, выучить русский и понять русскую культуру.

Наталья Корчмарек, Наталья Лоскутникова