Запуск "Союза" с кораблем "Ю. А. Гагарин" покажут на 15 медиафасадах Москвы

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ЦПК

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" покажут на 15 медиафасадах столицы. Об этом сообщил глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, медиафасады находятся в центре города: на новом Арбате, в других очень видимых местах, на ТТК, а также на Ленинградском шоссе.

Отмечается, что анонс показа пуска будет идти на 25 цифровых билбордах. Запуск пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") на ракете-носителе "Союз-2.1а" пройдет в 10:42 по московскому времени 9 апреля с космодрома Байконур.

22 марта с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с южнокорейским аппаратом CAS500-1 и еще 37 спутниками из 18 стран, в том числе российскими.