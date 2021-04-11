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11 апреля, 22:57

Карточка в честь первого полета человека в космос выйдет в обращение 12 апреля

город

Фото: ТАСС

Карточка с оригинальной маркой серии "Покорение космоса" поступит в почтовое обращение 12 апреля. Она будет посвящена первому полету Юрия Гагарина в космос, передает пресс-служба АО "Марка".

"На оригинальной марке изображен символический образ ракеты-носителя, запускаемой в космическое пространство; на основном изображении – коллаж из почтовых марок 1961 года, посвященных первому полету человека в космос", – сказано в сообщении.

Дополнительно к данной карточке изготовят штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Энгельса Саратовской области, Байконура, Пензы, Красноярска, Калуги и Евпатории Республики Крым. Тираж составит 22 тысячи штук.

Ранее сообщалось, что Сербия планирует преподнести президенту России Владимиру Путину коллекцию уникальных марок, выпущенных к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

12 апреля национальная почтовая служба Сербии презентует специальное издание памятных марок с портретами первых космонавтов – Юрия Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой.

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