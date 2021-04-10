Власти Сербии подарят Путину марки, выпущенные к 60-летию полета Гагарина в космос

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Сербия планирует преподнести президенту России Владимиру Путину коллекцию уникальных марок, выпущенных к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал исполняющий обязанности директора Почты Сербии Зоран Джорджевич.

"Президент России Владимир Путин получит уникальные памятные коллекционные марки под номером один. Президент Сербии Александр Вучич – номер один для сербского народа и для меня, но на этот раз он получит коллекционные марки под номером два", – сказал Джорджевич.

12 апреля национальная почтовая служба Сербии презентует специальное издание памятных марок с портретами первых космонавтов – Юрия Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой.

Ранее сообщалось, что Архивные документы первых космонавтов впервые появились в открытом доступе. Они представлены в новом разделе на сайте Минобороны РФ.